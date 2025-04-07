Ekrem İmamoğlu fotoğrafı paylaştı. Yorumlara ateş püskürdü

Şarkıcı Aybüke Albere, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını bazı yayın organlarında imalı, yanlı ve hedef gösterilerek yayınlanmasına ateş püskürdü.

Albere şahsi Instagram hesabından İBB Gençlik Konserleri kapsamında verdiği konser sonrası kulisinde orkestra arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğraf çektirmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu fotoğrafın bazı yayın organlarında çirkin üsluplu paylaşım ve haberlere konu olduğunu gören şarkıcı yasal haklarını kullanmak için harekete geçeceğini açıkladı.

Aybüke Albere‘nin avukatı Ayşegül Mermer’in bugün gerekli başvuruları ve suç duyurusunu yapmaya hazırlandığı öğrenildi.