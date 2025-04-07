Ekrem İmamoğlu fotoğrafı paylaştı. Yorumlara ateş püskürdü

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Ekrem İmamoğlu fotoğrafı paylaştı. Yorumlara ateş püskürdü

Şarkıcı Aybüke Albere, Ekrem İmamoğlu ile paylaştığı kulis fotoğrafının bazı yayın organlarında çarpıtılarak servis edilmesine sert tepki gösterdi.

Şarkıcı Aybüke Albere, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını bazı yayın organlarında imalı, yanlı ve hedef gösterilerek yayınlanmasına ateş püskürdü.

Albere şahsi Instagram hesabından İBB Gençlik Konserleri kapsamında verdiği konser sonrası kulisinde orkestra arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğraf çektirmişti.

aybukealbere-1742754553-3594808199695856667-268530916-850x850.jpg

Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu fotoğrafın bazı yayın organlarında çirkin üsluplu paylaşım ve haberlere konu olduğunu gören şarkıcı yasal haklarını kullanmak için harekete geçeceğini açıkladı.

Aybüke Albere‘nin avukatı Ayşegül Mermer’in bugün gerekli başvuruları ve suç duyurusunu yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Son Haberler
Sahte kadın profilleriyle tuzak kurdular. 500 milyon liralık vurgun yaptılar. Çete çökertildi
Sahte kadın profilleriyle tuzak kurdular. 500 milyon liralık vurgun yaptılar. Çete çökertildi
Ankara’da su dolandırıcılığı alarmı: ASKİ’den vatandaşlara kritik uyarı
Ankara’da su dolandırıcılığı alarmı: ASKİ’den vatandaşlara kritik uyarı
Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek gelişme!
Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek gelişme!
Kadın A Milli Takımı hocası Necla Güngör Kıragası iddialı konuştu
Kadın A Milli Takımı hocası Necla Güngör Kıragası iddialı konuştu
İzmir açıklarında deprem (7 Nisan 2025)
İzmir açıklarında deprem (7 Nisan 2025)