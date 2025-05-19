Ekrem İmamoğlu Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

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Ekrem İmamoğlu Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmayı Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Fernando Muslera'nın golleriyle 3-0 kazanan Galatasaray, puanını 89'a çıkardı.

23 Mart tarihinde tutuklanan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray'ın şampiyonluğunu sosyal medya mesajı ile kutladı.

İmamoğlu'nun paylaşımında, ''Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Spor Kulübü'nü; yöneticilerini, teknik heyetini, futbolcularını ve sarı kırmızılı camiayı gönülden tebrik ediyorum'' ifadeleri yer aldı.

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