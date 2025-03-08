Ekrem İmamoğlu gemileri yaktı. 'İktidar olmaya hazır mıyız?'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
Ekrem İmamoğlu gemileri yaktı. 'İktidar olmaya hazır mıyız?'

Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhuriyet Halk Partililer iktidar olmaya hazır mıyız? Sorumluluk almaya hazır mıyız? Halkımız iktidarı teslim etmek için alternatifini bulmuştur. Artık iktidarı ona teslim etmek için gün saymaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İzmir'den ardından Kayseri'ye geçti.

İmamoğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi,

"Bereket kapısının iki anahtarı vardır. Bu anahtarlar gayret ve adalet. Gayret göstermez adaletli davranmazsanız hiçbir işiniz bereketli olmaz. Millete hizmet etme hevesini kaybettikleri için özellikle adaletten ayrıldıkları için memleketin bereketini kaçırıyorlar. Yoksullar da zenginler de aynı şeyi söylemiyor mu? Çözüm nedir? Tek bir çözüm var. Memleketin bereketini kaçıranları önümüzdeki seçimde evine göndereceğiz!

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"İKTİDAR OLMAYA HAZIR MIYIZ?"

Sayın Cumhuriyet Halk Partililer iktidar olmaya hazır mıyız? Sorumluluk almaya hazır mıyız? Halkımız iktidarı teslim etmek için alternatifini bulmuştur. Artık iktidarı ona teslim etmek için gün saymaktadır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız ilhamla Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerinde seviyeye çıkaracağız."

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