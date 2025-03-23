Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan iki soruşturma kapsamında 91 kişi gözaltına alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da evine yapılan baskın sonrası gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu, ifade işlemlerinden sonra mahkemede iki saat savunma verdi. İmamoğlu iddiaların asılsız ve gerçek dışı olduğunu ifade ederek suçlamaları kabul etmedi.

TUTUKLANDI

İmamoğlu "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandı. "Kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında ise serbest bırakıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada,

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'da görevden uzaklaştırıldı.