Ekrem İmamoğlu gözaltında bile adalet dersi verdi! Avukatları şoke etti…

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde şafak operasyonu ile gözaltına alınmıştı. Sözcü’de yer alan haberde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İmamoğlu’nun gözaltındayken battaniye krizi yaşandığı belirtildi.

Polislerin diğer tutuklulara battaniye vermezken, İmamoğlu ise kendisine sağlanan ayrıcalığı onlar içinde istedi. İmamoğlu, “Arkadaşlarıma vermiyorsanız bana da battaniye vermeyin” diyerek rest çektiği belirtildi. Yaşananları CHP İstanbul Milletvekili avukat Turan Taşkın Özer, Sözcü’ye anlattı.

BANA GETİRİYORSANIZ, HERKESE GETİRECEKSİNİZ

“Battaniye meselesi şöyle” diyen Özer, “Ekrem Başkan’a avukatlar battaniye götürmek istedi. Başkan önce şunu dedi: ‘Bana getiriyorsanız, herkese getireceksiniz. Sadece bana getiriyorsanız, istemem.’ Biz de yaklaşık yüz battaniyeyi avukatlar aracılığıyla içeri gönderdik. Bu konuda bir sorun çıkmadı, emniyet güçleri yardımcı oldu.” dedi.

“AYRI AYRI TUTULUYORLARMIŞ”

Özer, “Ekrem İmamoğlu tek başına mı?” sorusuna, “Ayrı ayrı tutuluyorlarmış. Ekrem Başkan tek başına, ama bazı nezarethanelerde iki veya üç kişi birlikte kalıyor” cevabını verdi. “Başkanın içeriden dışarıya iletmek istediği bir mesajı var mı?” sorusuna ise “Şu an için yok. Avukatı görüşe gidecek, o çıktıktan sonra bir şey söylerse bildirir” dedi. Özer, nezarethanelerin tümünde yatak olduğu bilgisini ise paylaştı.