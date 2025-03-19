Ekrem İmamoğlu gözaltısına İzzet Özgenç'ten tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, "Bu sabah itibarıyla İstanbul üzerinden bütün Türkiye’de adı konulmamış bir olağanüstü hal rejimi uygulanmaya başlanmıştır" dedi.

Prof. Dr. İzzet Özgenç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından, "Bu sabah itibarıyla İstanbul üzerinden bütün Türkiye’de adı konulmamış bir olağanüstü hal rejimi uygulanmaya başlanmıştır" açıklamasını yaptı.