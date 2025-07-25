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Ekrem İmamoğlu hakkında flaş gelişme!
Ekrem İmamoğlu hakkında flaş gelişme!
25 Temmuz 2025 / 11:21
Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, bel ağrısı şikayeti ile hastaneye götürüldü. Muayenenin ardından İmamoğlu, cezaevine geri sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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