Ekrem İmamoğlu hakkında flaş gelişme!

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Ekrem İmamoğlu hakkında flaş gelişme!

Son dakika... Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, bel ağrısı şikayeti ile hastaneye götürüldü. Muayenenin ardından İmamoğlu, cezaevine geri sevk edildi.

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