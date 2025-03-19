Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı! İmamoğlu video ile açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun'un da bulunduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı alındı. İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evine sabah erken saatlerinde şafak baskını operasyonu yapıldı. İBB Başkanı İmamoğlu, gözaltına alındı. Yaklaşık 3 bin polis 105 kişi için görevlendirildiği belirtildi. İmamoğlu, evinden sağlık kontrolü alınmak üzere götürülürken ardından Vatan Emniyet'e götürülecek.

Dün ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmişti. Bugün İmamoğlu'nun Maltepe'de toplu bir açılış yapması bekleniyordu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise İmamoğlu'nun resmen gözaltına alındığını duyurdu. Çelik, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu evinden alınarak Vatan Emniyet'e götürülüyor. Muhtemelen gözaltı işlemi yapılacaktır" dedi.

YOLSUZLUK VE KENT UZLAŞISI SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 105 isme yönelik soruşturma başlattı ve gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın, Medya A.Ş. ve kent uzlaşısı nedeniyle başlatıldığı ve İmamoğlu'nun evinde arama yapıldığı öğrenildi.

İMAMOĞLU: "MİLLETİMİZİN İRADESİNİ GASP ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan videolu paylaşım geldi. İmamoğlu, "Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, polisleri kötüleye alet ederek evimin kapısına yüzlerce polis yığmıştır. Yılmayacağımı söylüyorum. Bu süreci aparat gibi kullanan akılla mücadele edeceğim" dedi.

ONGUN: GÖZALTINA ALINIYORUM

Gözaltına alındığını duyuran Murat Ongun, X hesabından, "Gözaltına alınıyorum. Bizi susturarak Ekrem İmamoğlu’nu savunmamızı, desteklememizi engelleyeceklerini sanıyorlar. Tüm sosyal medya mecralarında hesapları olan vatandaşlarımıza sesleniyorum: Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu Türk milletine emanettir. Koruyun, kollayın, destekleyin!" ifadelerini kullandı.

ÖZER: BÜYÜK BİR OPERASYON YAPIYORLAR

CHP'li Vekil Turan Taşkın Özer ise "Şu anda evinde arama yapılıyor. Büyük ihtimalle gözaltına alacaklar. Necati Özkan, Fatih Keleş gözaltına alınıyor. Büyük bir operasyon yapıyorlar. 'Diploma unutulsun' diye yapıyorlar. Büyük ihtimalle arama sonrası Vatan Emniyet'e götürülür." dedi.

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