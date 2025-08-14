Ekrem İmamoğlu hastaneye sevk edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu hastaneye sevk edildi

Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu, belinde yaşadığı ağrı nedeni ile hastaneye sevk edildi. İmamoğlu, aynı rahatsızlıktan yine tedavi görmüştü.

CHP'li belediye ve yöneticilere yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaşadığı bel ağrıları nedeni ile hastaneye sevk edildi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu, 25 Temmuz'da benzer bir şikayet ile yine hastaneye sevk edilmişti.

Halk TV'de yer alan habere göre bugün tekrar hastaneye götürülen İmamoğlu'nun belinden MR (Manyetik rezonans görüntüleme) çekildi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Haberler
Hafızayı uçuran iki baharat! Beyni çelik gibi yapıyorlar
Hafızayı uçuran iki baharat! Beyni çelik gibi yapıyorlar
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a salvolar! Seçim öncesi çok sert sözler
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a salvolar! Seçim öncesi çok sert sözler
Emlakçıya kan donduran itiraf! İhbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Emlakçıya kan donduran itiraf! İhbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Sosyetede bomba ayrılık! Tansa Mermerci ve Can Ekşioğlu boşandı: Sebebi ‘Bu kadar da olmaz’ dedirtti
Sosyetenin ünlü çifti boşandı: Sebebi 'Yok Artık' dedirtti...
LGS yerleştirme ve DGS sonuçları açıklandı
LGS yerleştirme ve DGS sonuçları açıklandı