Ekrem İmamoğlu hastaneye sevk edildi

CHP'li belediye ve yöneticilere yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaşadığı bel ağrıları nedeni ile hastaneye sevk edildi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu, 25 Temmuz'da benzer bir şikayet ile yine hastaneye sevk edilmişti.

Halk TV'de yer alan habere göre bugün tekrar hastaneye götürülen İmamoğlu'nun belinden MR (Manyetik rezonans görüntüleme) çekildi.

Ayrıntılar geliyor...