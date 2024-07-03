Ekrem İmamoğlu havalara uçtu

2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda A Milli Futbol Takımımız Avusturya ile karşı karşıya geldi.

Leipzig Stadı’nda oynanan mücadelede millilerimiz rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Millilerimizin golleri 1 ve 59. Dakikalarda Merih Demiral kaydetti. Avusturya’nın tek golü ise 66. dakikada Gregoritsch’den geldi.

Bu sonuç ile birlikte ay-yıldızlılar adını çeyrek finale yazdırarak Hollanda’nın rakibi oldu.

Millilerimizin bu tarihi zaferi ülkenin 4 bir yanında coşkuyla kutlanırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’da sevincini sosyal medyadan paylaştı.

İmamoğlu yaptığı paylaşımda, “O kupalar sana feda Al gel de buralar bayram olsun. Yüreklerini ortaya koydular, adımızı çeyrek finale yazdılar, harikasınız” ifadelerini kullandı.