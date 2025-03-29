Ekrem İmamoğlu için Adalet Nöbeti Ortahisar'da devam etti

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protesto eylemleri, Ortahisar'da Adalet Nöbeti ile devam etti.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için Meydan Parkı Atatürk Anıtı önünde toplanan her yaştan vatandaş, tepkilerini dile getiren pankartlar eşliğinde oturma eylemi gerçekleştirdi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve eşi Tuba Kaya’nın kızları ile birlikte katıldığı Adalet Nöbeti’nde, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, ORBEL Genel Müdürü Celal Akaç, CHP Trabzon Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yavuz ile çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu yüzlerce vatandaş yer aldı.

91 YAŞINDAKİ NERMİN EYÜBOĞLU ŞİİR OKUNDU

Yapılan hukuksuzluğu ıslıklarla protesto eden ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları atan vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi. Adalet Nöbeti’nde 91 yaşındaki Nermin Eyüboğlu alkışlar eşliğinde şiir okurken, Emek ve Demokrasi Platformu’ndan Nilüfer Akgün de bir konuşma yaptı.

EKREM İMAMOĞLU'NA SELAM GÖNDERDİLER

Atatürk posterleri ve Türk bayraklarının yanı sıra, "Atatürk’ün ışığında her zaman ileriye", "Sen yanmazsan, ben yanmazsam, nasıl çıkar İmamoğlu aydınlığa", "Siz iktidar yalakaları, biz direniş sevdalıları" yazılı pankartlar taşıyan vatandaşlar, gecenin sonunda Silivri Cezaevi'ndeki Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklulara selam gönderdi.