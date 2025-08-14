Ekrem İmamoğlu için dijital imza kampanyası başlatıldı

Kaynak: ANKA
Ekrem İmamoğlu için dijital imza kampanyası başlatıldı

CHP, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek ve erken seçim talebi için dijital imza kampanyası başlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek ve erken seçim talebi için dijital imza kampanyası başlattı.

ekremimamoglu1.jpg

Kampanya, "Benimimzam.net" adresi üzerinden yayına alındı.

CHP'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, vatandaşlar kampanyaya katılmaya davet edildi. Paylaşımda, "Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum! http://benimimzam.net yayında! Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için, erken seçim için: Şimdi imzanı at! Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" ifadeleri yer aldı.

ekrem33.jpg

Kampanya ile İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebini destekleyen geniş bir katılım hedefleniyor.

Son Haberler
1., 2., 3. Ordu Komutanlıklarına atamalar
1., 2., 3. Ordu Komutanlıklarına atamalar
Ekrem İmamoğlu için dijital imza kampanyası başlatıldı
Ekrem İmamoğlu için dijital imza kampanyası başlatıldı
Aksaray’da yunus polislerinden şok uygulama
Aksaray’da yunus polislerinden şok uygulama
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!
Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor