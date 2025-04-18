Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar!

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerin tutukluluğuna itirazın değerlendirildiği duruşma bugün basına kapalı şekilde gerçekleşti. İBB operasyonunda Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yönelik itiraz için karar verildi. Mahkeme tutukluluğuna devam kararı verdi.

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre bugün İBB operasyonunda 3 hakimlikte itiraz dilekçeleri için kararlar alınacağını söyledi.

8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda, İBB soruşturması kapsamında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu sürecek.

Son Haberler
Samsun’da staj faciası: Necip, son yolculuğuna uğurlandı
Samsun’da staj faciası: Necip, son yolculuğuna uğurlandı
Meteoroloji uyardı! O bölgede sıcaklıklar 5 ila 10 derece artacak
Meteoroloji uyardı! O bölgede sıcaklıklar 5 ila 10 derece artacak
Ataşehir’de inşaat alanında göçük!
Ataşehir’de inşaat alanında göçük!
Merakla beklenen boks maçı için flaş sözler: Ölümle sonuçlanabilir
Merakla beklenen boks maçı için flaş sözler: Ölümle sonuçlanabilir
Sakarya'da kaçakçılara operasyon: 2 tutuklama
Sakarya'da kaçakçılara operasyon: 2 tutuklama