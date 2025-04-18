Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerin tutukluluğuna itirazın değerlendirildiği duruşma bugün basına kapalı şekilde gerçekleşti. İBB operasyonunda Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yönelik itiraz için karar verildi. Mahkeme tutukluluğuna devam kararı verdi.
Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre bugün İBB operasyonunda 3 hakimlikte itiraz dilekçeleri için kararlar alınacağını söyledi.
8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda, İBB soruşturması kapsamında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu sürecek.