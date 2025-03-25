Ekrem İmamoğlu için milyonlarca vatandaşın oy kullandığı seçimle alay etti! Saray danışmanından küstah benzetme...

Saray'ın Başdanışmanı Murat Bardakçı, CHP’nin ön seçiminde oy kullanan vatandaşların sayısını alaya aldı. Bardakçı, Irak’ta Saddam Hüseyin seçimlerini hatırlatarak, küstah benzetmede bulundu. Bardakçı, “Saddam Hüseyin’in oyların yüzde 99,999999’unu almış olduğu haberi gecemizi aydınlatıverdi! CHP’nin tek aday ile düzenlediği “önseçim”, bana seneler önce şahit olduğu işte bu evlere şenlik seçimleri hatırlattı!” demesi dikkat çekti.

15 MİLYON 497 BİN 957 KİŞİ OY KULLANDI

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan ön seçim öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ‘yolsuzluk’ ve ‘kent uzlaşısı’ soruşturmaları kapsamında tutuklanmıştı. 23 Mart’ta yapılan ön seçimlerde ise tek aday olan Ekrem İmamoğlu, 15 milyon 497 bin 957 kişi oy almıştı.

“CHP’NİN TEK ADAY İLE DÜZENLEDİĞİ “ÖNSEÇİM” BU EVLERE ŞENLİK SEÇİMLERİ HATIRLATTI”

Ön seçimde gelip oy kullanan milyonlarca seçmene ilişkin Saray Başdanışmanı Murat Bardakçı’dan küstah bir benzetme geldi. Bardakçı, köşe yazısında Irak’ın tarihinde ilk defa yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimini takip etmek için gittiklerini belirtirken, tek bir adayın yarışta olduğuna ayak bastı. Bardakçı bu seçim ile CHP’deki seçimi karşılaştırarak, yaptığı benzetmede şunları söyledi:

“Bağdat’a ulaştığımızda hava kararmak üzere idi. Gizli sayım çabucak tamamlanmış, hattâ uzak vâhalardaki köylerin sonuçları bile gelmişti. Derken hava karardı ama Saddam Hüseyin’in oyların yüzde 99,999999’unu almış olduğu haberi gecemizi aydınlatıverdi! CHP’nin tek aday ile düzenlediği “önseçim”, bana seneler önce şahit olduğu işte bu evlere şenlik seçimleri hatırlattı!”