Ekrem İmamoğlu için oy verdi! Seren Serengil CHP’ye katıldığını duyurdu

Seren Serengil, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ve ardı ardına gelen yasaklara tepki göstermişti. Serengil, İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya seslendiği videoda “Her şeyi yasaklıyorsunuz’ diyerek isyan etmişti.

“ARTIK CHP ÜYESİYİM”

Seren Serengil, "Ben bundan böyle CHP üyesiyim partiye katıldım bunu sizlerle paylaşmak isterim" diyerek şunları yazdı:

"Daha fazla işe yaramak istiyorum ülkem için, hayvanlarımız için, sizler için daha aktif bir şekilde çalışmak istiyorum artık bu şart oldu. Kendi sitemde oy kullanmaya tam 45 dakikada gittim böyle bir yoğunluk var, cumhurbaşkanlığı ön seçiminde adayımız Ekrem İmamoğlu için oy kullandık vatana millete hayırlı olsun..."

Seren Serengil daha sonra ise oy kullandığı Beykoz bölgesinde oluşan sırayı ve kalabalığı da paylaştı.