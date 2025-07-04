Ekrem İmamoğlu iddianamesi için tarih verildi! Merakla bekleniyordu… Ünlü gazeteci köşesinden duyurdu

19 Mart’ta “yolsuzluk” iddiaları kapsamında İBB’ye yapılan operasyon kapsamında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki isimler gözaltına alınmıştı. 23 Mart’ta CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirlediğin seçim günü ise İmamoğlu dahil bir çok isim tutuklanmıştı. Yaklaşık 4 ay geçen süreçte operasyon dalgaları da artı arkasına geldi. İtirafçıların serbest bırakıldığı dönemde soruşturmaya ilişkin iddianamenin ne zaman yazılacağı ise merak konusu olmuştu.

"İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, İDDİANAMEYİ YAZMAYA BAŞLADI" İDDİASI

T24’ten Tolga Şardan’ın iddiasına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame yazımına resmi olarak başladığını ve yazımın tamamlanmasının adli tatil sonrasına kalacağını köşesinde yazdı. Şardan, köşesinde şu ifadeleri kullandı:

"19 Mart’ta ilk aşaması başlatılan İBB soruşturmasında önemli bir aşamaya geçildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi yazmaya başladı.

İddianameye esas olacak dijital materyal raporu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nce savcılığa geçen hafta ulaştırıldı.

Böylelikle, iddianamenin yazım aşamasına geçildi. Aynı zamanda 20 Temmuz’da adli tatil başlıyor. Çok büyük olasılıkla iddianamenin yazımının tamamlanması, adli tatil sonrasına kalacak."