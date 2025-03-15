Ekrem İmamoğlu iddiası ortalığı kasıp kavuracak! Bir yandaş kalem daha kantarın topuzunu kaçırdı

İktidara yakın Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin bomba bir iddiada bulundu. Küçük, dünkü yayında “Bu akşam karar çıkacaktı ama galiba yarına ya da pazartesiye kalmış. İmamoğlu’nun diploması iptal edilecek gibi görünüyor” dedi.

SELVİ: İPTAL ETMESİ BEKLENİYOR

Yandaş medya üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasına ilişkin bomba iddialar gelmeye devam ediyor. Yandaş kalem Abdülkadir Selvi, İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili “İstanbul Üniversitesi’nin yatay geçiş işlemleri mevzuata aykırı bu nedenle verilen diploma iptal edilmeli yönündeki raporu doğrultusunda hareket edip, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmesi bekleniyor.” iddiasında bulunmuştu. Bu sefer ise bir başka gazeteciden de aynı iddia geldi.

KÜÇÜK: KARAR YARINA YA DA PAZARTESİYE KALMIŞ

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ekrem İmamoğlu ile ilgili flaş iddiada bulundu. Küçük’ün dünkü programında,“Bu akşam karar çıkacaktı ama galiba yarına ya da pazartesiye kalmış. İmamoğlu’nun diploması iptal edilecek gibi görünüyor.”dedi.

İMAMOĞLU İFADE VERMİŞTİ

22 yıllık AKP iktidarlığını sona erdiren, geçtiğimiz yerel seçimlerde Türkiye’nin birinci partisi konumuna yükselen CHP, bir süredir elinde bulundurduğu belediyelere yönelik soruşturma ve operasyonlarla gündeme geliyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime başvurusunu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında altıncı soruşturmada açılmıştı. Sahte diploma iddiaları üzerine 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması başlatılmıştı. İmamoğlu, 26 Şubat'ta Çağlayan Adliyesi’ne giderek ifadesini vermişti.

EN FAZLA SİYASİ YASAK İSTENEN SİYASETÇİ

Türkiye siyaset tarihinde hakkında en fazla hapis cezası ve beş kez siyasi yasak talep edilen belediye başkanı olan İmamoğlu hakkında bugüne kadar açılan davalar ise şu şekilde;

1. Ahmak Davası

Türk Ceza Kanunu 125/2-1, 125/3-a,4,5, 43/2-1

İstenen ceza 2 yıl 11 ay

2. Ordu Valisi Davası

Türk Ceza Kanunu 125/3-a

İstenen ceza 2 yıl

3. Büyükçekmece Davası

Türk Ceza Kanunu 235/1

İstenen ceza 7 yıl

4. Bilirkişi Davası

Türk Ceza Kanunu'nun 277/1,

İstenen ceza 4 yıl hapis cezası

5. Başsavcı Davası

Türk Ceza Kanunu'nun 125/1-3.a-4 maddesi

Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-1. cümle maddesi

Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/1'inci maddesi

İstenen ceza 7 yıl 4 ay.

6. Diploma Davası