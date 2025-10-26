Ekrem İmamoğlu bugün saat 11.00’de ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel çağrı yaparak tüm İstanbulluları Çağlayan Meydanı’na davet etmişti.

Çağlayan Adliyesi, şimdiden polis ablukasına alınmış durumda.

SEÇİM ARACININ ÖNÜ KESİLDİ

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, partiye ait ses sisteminin bulunduğu seçim otobüsüyle Çağlayan Adliyesi önünden geçmeye çalışırken, güzergaha kasıtlı olarak park edildiğini belirttiği bir sivil aracın yolu kapattığını söyledi.

"BU KANUNSUZ EMRİ VEREN KİM?"

Akdoğan, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, aracın bilerek park ettirildiğini söyledi. Polislere seslenen Akdoğan, “Yasa dışı bir iş yapıyorsunuz, trafiği kapattınız, İstanbul halkını mağdur ediyorsunuz. Bu arabanın burada durması için hiçbir gerekçe yok” dedi.

CHP’li vekil, paylaşımında “Parti otobüsüyle Çağlayan Adliyesi’nin önünden geçmemize izin verilmiyor. Sivil bir araçla yolu kapattılar ve polisler bölgeden ayrıldı. Aracın arızalı olduğunu söylüyorlar ama araç polis tarafından durduruldu, sahibi uzaklaştırıldı” notu da düştü.

Akdoğan, duruma “Bu kanunsuz emri veren kim?” diyerek sert çıktı.