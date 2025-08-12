Ekrem İmamoğlu iktadara işaret etti: Sistem çöktü

Soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınarak tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından gündeme ilişkin değerlendirmeler yapmaya devam ediyor.

İBB Başkanı İmamoğlu, iktidarın yönetim anlayışı ile ortaya çıkan sorunlara dikkat çekti.

"SİSTEM ÇÖKTÜ"

İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile kendine uygun zemini bulan bu zihniyet artık devletimizin geleceği için çok büyük bir zafiyet oluşturmaktadır. Üzülerek ilan ediyorum ki çürüme devasa boyutlara ulaştı. Sistem çöktü" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Alın teriyle, helalinden başarmaya olan inanç yerle bir edildi. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde gönül rahatlığıyla “çalışır, hak eder, kazanırım” diyebilen kimse kalmadı.

Adalet ve liyakat yerini herkesin kimlik bilgileri çalınmışken çıkıp iki kelâm edemeyen akla bıraktı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile kendine uygun zemini bulan bu zihniyet artık DEVLETİMİZİN geleceği için çok büyük bir zafiyet oluşturmaktadır.

Üzülerek ilan ediyorum ki çürüme devasa boyutlara ulaştı.

SİSTEM ÇÖKTÜ!

Güvenlikten istihbarata, tapudan nüfusa, üniversitelerden milli eğitime güvenilir devlet algısı çöktü.

Tehlike çok büyük. Ülkemize ve devletimize sahip çıkmak zorundayız.

BU SİSTEM DEĞİŞMELİ!

HERKES İÇİN

HER YERDE

ÖNCE ADALET!

ÖNCE HÜRRİYET!"