Ekrem İmamoğlu iktidarın korkuyla yaptığı hamleyi açıkladı!

Cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden iktidarı hedef aldı.

İmamoğlu, ülkede birçok sorun yaşanırken iktidarın yüksek lisans diplomasının iptal ettiğine vurgu yaparak "Bu ortamda bile işi gücü bırakıp, korkuyla yüksek lisans diplomamı iptal ettiriyorsun." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımın tamamı şu şekilde:

"BU MİLLET SENİ DE TANIDI BENİ DE"

"Orman yangınlarını söndüremiyorsun, Mutfaktaki yangını söndüremiyorsun, Adalet sistemindeki yangını söndüremiyorsun, Hepsinden önemlisi milletin yüreğindeki yangını söndüremiyorsun!

Kendi ellerinle yarattığın şu enkaza dön bir bak: Çürümüş sisteminin esiri olmuş, sorumluluk almayan, her hatasında suçlu arayan bir bürokrasi…

İstanbul’un içme suyu projesini tek imzayla iptal eden sensin. 16 milyon İstanbulluya, İSKİ’ye, İBB’ye haber vermeyen, ilan etmekten korkup gizleyen sensin.

5 Beylikdüzü büyüklüğünde ormanı, tarım alanını, su havzasını "Talan İstanbul" adı altında kimlere satıldığını bile açıklamadan ranta açan sensin. Devletin köklü kurumu DSİ’yi işlemez hale getiren, 13 yıldır tamamlanamayan Melen Barajı ile on milyarlarca liralık kamu zararına imza atan yine sensin.

2021’de büyükşehir belediye başkanlarımızla küresel ısınma ve büyük orman yangını riskine karşı defalarca uyardığımız halde, önlem almayan, yangınlara müdahale edemeyen sensin.

Seçimde kendine oy vermeyenleri “terörist” ilan eden, şimdi de sorumluluğu muhalefete, belediyelere yıkmaya çalışan yine sensin.

Ve şimdi… Bu ortamda bile işi gücü bırakıp, korkuyla yüksek lisans diplomamı iptal ettiriyorsun.

Hiç merak etme bu millet seni de tanıdı beni de. Herkes biliyor ki, telaşın boşuna değil, çünkü gitme vaktin geldi.

Saklanma, sorumluluğu başkasına atma, minderden kaçma. Mert ol! Sana hayatın boyunca göremeyeceğin makamları bahşeden milletin önüne sandığı getir!"