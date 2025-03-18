Ekrem İmamoğlu ile birlikte diplomaları iptal edilenler belli oldu! İşte 28 kişilik o liste...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 35 yıl önce aldığı üniversite diploması iptal edildi. Ekrem İmamoğlu ile birlikte yatay geçiş yapan 28 kişi daha büyük bir şok yaşadı.

Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 28 isim belli oldu.

İstanbul Üniversitesi'nin verdiği karara ilişkin tüm bilgi ve belgelerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) gönderileceği açıklandı.

Ekol TV'den Aziz Akova'nın haberine göre diploması iptal edilen diğer isimler şu şekilde: