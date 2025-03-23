Ekrem İmamoğlu ile ilgili kesin karar açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tutuklama kararı avukatlarına tebliğ edildi. Buna göre, Sulh Ceza Hakimliği İmamoğlu'nun Medya AŞ soruşturması kapsamında tutuklu yargılanmasına, "Kent Uzlaşısı" suçlaması kapsamında ise adli kontrol şartı da olmaksızın serbest bırakılmasına karar verildi. Gazetecilerle ilk paylaşılan bilgilerde ''Kent Uzlaşısı'' soruşturmasından adli kontrol şartına karar verildiği belirtilse de avukatlara tebliğ edilen kararda adli kontrol şartı yer almadı.

"MALİ NİTELİKLİ SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLANDI, TERÖRDEN SERBEST"

İBB Başkanı İmamoğlu, Medya AŞ soruşturması olarak bilinen ve yolsuzluk suçlamaları içeren soruşturma kapsamında çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili karar avukatlarına tebliğ edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı bilgilendirmede, "Mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklanmasına" karar verildiğini duyurdu. Başsavcılık, teröre yardım suçlaması içeren "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında ise İmamoğlu'nun tutuklanması yönündeki savcılık talebinin reddedildiği bilgisini verdi. Bilgilendirmede, "Ekrem İmamoğlu hakkında ise üzerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir" denildi.

ÇELİŞKİLİ BİLGİLER ELEŞTİRİLDİ

Tutuklama kararı verildiği yönündeki ilk bilgiler bazı gazetecilere yine adliyede görevli bazı isimler tarafından verilmiş ancak yaklaşık yarım saat sonra başsavcılık yetkilileri tarafından "henüz karar verilmediği" gerekçesiyle yalanlanmış, karar için ara verildiği duyurulmuştu. Verilen ilk bilgilerde "Kent Uzlaşısı" soruşturmasında İmamoğlu'na adli kontrol şartı getirildiği belirtilse de aranın ardından avukatlara tebliğ edilen kararda adli kontrol şartı yer almadı.

Başsavcılık kaynakları, gazetecilerle haberleşme grubuna gönderilen mesajlarla henüz kararın yazılmadığını duyursa da çelişkili bilgiler nedeniyle yaklaşık bir buçuk saat süren bilgi kirliliği önlenemedi. Adliyede hakimlik kararını bekleyen CHP yöneticilerinin yanı sıra bu durum sosyal medyada da gazetecilerin eleştirilerine neden oldu.