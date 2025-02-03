Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın ele ele pozunun perde arkası ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın el ele verdiği fotoğraf karesi gündem olmuştu. Nefes Yazarı Aytunç Erkin, fotoğrafın gizli kahramanını köşesinde paylaştı. Erkin, “Sürecin gizli kahramanlarından birisi de CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol” dedi.

FOTOĞRAFIN GİZLİ KAHRAMANINI AÇIKLADI

Nefes Yazarı Aytunç Erkin, bugün “Özel-Yavaş ikinci kez bir araya geldi” başlıklı yazısında Yavaş'ın İstanbul desteğinin perde arkasını açıkladı. Erkin, İki ismin bir arada fotoğraf vermesinin gizli kahramanını şu şekilde duyurdu;

“Peki Mansur Yavaş’ın İstanbul’a, İmamoğlu’na desteğe gelmesinin perde arkasında neler yaşandı. (Bir bilgi notu daha aktaralım: Sürecin gizli kahramanlarından birisi de CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol. Erkol’un yürüttüğü diplomasi önemli.) CHP lideri parti grup toplantısında herkesi İstanbul’a davet etti ve ifade vermeye İmamoğlu’nun değil CHP’nin gideceğini söyledi.

Bunun üzerine CHP Ankara İl yönetimi iki seçenek üzerinde çalışıyor. Bir tanesi İstanbul’a gitmek diğeri de İstanbul’u gölgelemeden öncesinde ya da sonrasında kitlesel bir basın açıklaması yaparak Ekrem İmamoğlu’na destek olmak. Özgür Özel’e bu seçenek de sunuluyor. Özel de İstanbul’un doğru olacağını söylüyor. Hem kişisel hem parti açısından ısrarcı olan Özgür Özel oluyor” dedi.

EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ’TAN EL ELE ‘BİRLİKTELİK’ FOTOĞRAFI

CHP’de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ‘ön seçim’ tartışmalarında ‘Yavaş mı İmamoğlu mu’ soruları gündeme gelirken ikilinin birliktelik fotoğrafı gündeme damga vurmuştu. Geçtiğimiz günlerde İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nde çifte soruşturmadan ifade vermişti. İmamoğlu’na destek için Mansur Yavaş’ta Adliye önüne gelmişti. İmamoğlu’nun ifadeyi verdikten sonra seçim otobüsünde yaptığı konuşma sonrası Yavaş ile el ele verdikleri ‘birliktelik’ pozu ise dikkat çekmişti. İkili arasındaki seçim yarışı tartışmalarına bu fotoğrafın gelmesi de gündeme oturmuştu.