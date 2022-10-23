﻿Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Barosu yeni başkanı Filiz Saraç'a tebrik

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Filiz Saraç'ın yeni baro başkanı seçilmesini Twitter hesabından kutladı.

İmamoğlu yaptığı paylaşımda "İstanbul Barosu seçimlerini kazanan ve baro tarihinin ilk kadın başkanı olan Av. Filiz Saraç’ı tebrik ederim. Adaletin ve hukukun üstünlüğü mücadelesinde İstanbul Barosu’na başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.