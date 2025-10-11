Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, uluslararası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı İngilizce açıklamada, eşi Dr. Dilek İmamoğlu’nun 9 haftadır yönettiği Aile Dayanışma Ağı toplantıları hakkında açıklamalarda bulundu.

"200 DEN FAZLA ZAMAN GEÇTİ AMA HALA BİR İDDİANAME YOK"

İmamoğlu, hala iddianamenin hazırlanmamasına isyan ederek, “200 günden fazla zaman geçti ama hala bir iddianame yok. İnsanlar, aleyhlerine tek bir suçlama bile olmaksızın parmaklıklar ardında kalmaya devam ediyor” dedi.

"EŞİM AİLELERİN TALEPLERİNE SES VERİYOR"

Ekrem İmamoğlu X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi,

“Dokuz haftadır eşim Dr. Dilek İmamoğlu, Saraçhane'de Aile Dayanışma Ağı'nın toplantılarını yönetiyor. Her hafta, 19 Mart sivil darbesinden sonra sevdikleri yasadışı olarak hapsedilen ailelerin

Bu adaletsizlik devam ettiği sürece, toplumumuzun vicdanı uyanmaya devam edecek. Ve bu ülkede adaletsizlik olduğu sürece, toplanmaya, direnmeye ve özgürlük ve demokrasinin hakim olduğu bir geleceğe inanmaya devam edeceğiz.”