Ekrem İmamoğlu konusunda bir siyasi parti Erdoğan’ı ikna etti! Duyan inanamadı...

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na ilişkin geçtiğimiz günlerde ‘kent uzlaşısı’ ve ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında soruşturma açılmıştı. Şafak baskını ile gözaltına alınan İmamoğlu, ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanırken, ‘kent uzlaşısı’ndan ise serbest bırakılmıştı. İmamoğlu’nun ‘kent uzlaşısı’ soruşturmasından beraat etmesi ile İBB’ye kayyum atanma riski de ortadan kalktı.

DEM HEYETİ Mİ İKNA ETTİ?

Serbestiyet’ten Hilal Köylü'nün 'İstanbul’a kayyumu DEM İmralı heyeti mi önledi?' başlıklı köşe yazısında çarpıcı kulis bilgilerini paylaştı. Hilal Köylü, kulislerden aldığı bilgide, kayyum atamasında AKP’lilerin bile ikna edemediği belirtilirken, devreye giren partinin DEM İmralı heyeti olduğunu aktardı. Köylü, DEM heyetinin tüm gücüyle devreye girerek, Erdoğan’ı ikna etmek için yürüttüğü temaslardan sonuç almayı başardığı, kulislerde aktarıldığını öne sürdü.

“DEVREYE GİREN DEM İMRALI HEYETİ’YDİ”

Hilal Köylü’nün yazısındaki bölüm ise şu şekilde;

“İmamoğlu’nun terör soruşturmasından tutuklanmaması, böylelikle İBB’ye kayyumun önlenmesi için AK Parti içinden kimi isimlerin devreye girdiği, Erdoğan’ın ikna edildiği iddiaları ortaya atıldı. Serbestiyet’in edindiği bilgiye göre aslında devreye giren DEM İmralı Heyeti’ydi. Heyet, İmamoğlu’nun 2024 İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminde CHP-DEM işbirliğini temel alan “kent uzlaşısı” çerçevesinde açılan terör soruşturmasına dahil edildiğini öğrendiği andan itibaren devredeydi.”

“ERDOĞAN’I İKNA ETMEK İÇİN YÜRÜTTÜĞÜ TEMASLARDAN SONUÇ ALMAYI BAŞARDI”

Kent uzlaşısı gerekçe gösterilerek İBB’ye kayyum atanmasının yaklaşık altı aydır aktif bir şekilde süren “Terörsüz Türkiye” sürecinin sıkıntıya gireceğini düşünen DEM İmralı Heyeti, İBB’ye kayyum atanmasını engellemek için bu süreçte etkin olan tüm mekanizmaları devreye sokarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ikna etmek için yürüttüğü temaslardan sonuç almayı başardı. İBB Başkanı İmamoğlu terör soruşturmasından serbest kaldığı için İBB’ye kayyum atanması da önlenmiş oldu.”

KENT UZLAŞISI NEDİR?

"Kent uzlaşısı” 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde gündeme geldi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) bu dönemde yerel seçim stratejisini tarif etmek için kullanmıştı. DEM Parti, bu stratejiyle Batı illerindeki bazı seçim bölgelerinde aday çıkarmayarak, işbirliği temelinde CHP adaylarını desteklemişti.