Ekrem İmamoğlu kravatını çıkarıp Özgür Çelik'e attı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “sahte diploma” iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması Silivri’de görüldü.

Ekrem İmamoğlu davasında karar verildi!

Hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis istenen İmamoğlu, savunma sırasında ceketini çıkarıp kollarını sıvadı.

Ekrem İmamoğlu çileden çıktı! Dikkat çeken sözler

Ardından kravatını çıkararak, görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e fırlattı.

Sembolik jest olarak yorumlanan bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Mahkeme 20 Ekim Pazartesi günü saat 11:00’de Silivri’deki duruşma salonunda görülecek.