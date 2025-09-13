Ekrem İmamoğlu kravatını çıkarıp Özgür Çelik'e attı

Kaynak: Haber Merkezi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, diploma davası kapsamında Silivri'deki cezaevi duruşma salonunda hakim karşısında çıktı. Mahkemede İmamoğlu, Özgür Çelik'e kravatını hediye etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “sahte diploma” iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması Silivri’de görüldü.

ekremi.jpg

Hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis istenen İmamoğlu, savunma sırasında ceketini çıkarıp kollarını sıvadı.

Ardından kravatını çıkararak, görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e fırlattı.

kravat1.jpg

Sembolik jest olarak yorumlanan bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Mahkeme 20 Ekim Pazartesi günü saat 11:00’de Silivri’deki duruşma salonunda görülecek.

