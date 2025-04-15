Ekrem İmamoğlu: Milletle inatlaşma!

Kaynak: ANKA
Ekrem İmamoğlu: Milletle inatlaşma!

CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun, Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı mesajı yayımladı

İmamoğlu mesajında, "Kendisini her şeyin sahibi olarak gören akla sesleniyorum. Milletle inatlaşma." dedi.

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Tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan mesaj geldi. CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun'un X hesabından paylaştığı mesajda İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Kendisini her şeyin sahibi olarak gören akla sesleniyorum. Milletle inatlaşma. 105 yıldır bu topraklarda 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' prensibi ile ayyıldızlı Türk Bayrağı dalgalanıyor! Unutmayın... Millet büyüktür!"

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