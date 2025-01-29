Ekrem İmamoğlu mu? Mansur Yavaş mı? CHP'nin adayını 'Hayırlı olsun' diyerek açıkladı

TV100 yayınına siyaset dünyasını sarsan bir kulis bilgisi damgasını vurdu. Gazeteci Gürbüz Evren 'Yıllarca CHP içinde bulunmuş, şimdi gazetecilik mesleğini icra etmem nedeni ile ayrılmış birisi olarak söylüyorum" diyerek CHP'nin adayının kim olacağına ilişkin isim verdi.

"EKREM İMAMOĞLU'NA HAYIRLI OLSUN"

Gazeteci Gürbüz Evren, CHP’de Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde ön seçim yapılmasıyla ilgili kulis bilgisini canlı yayında paylaştı. Gürbüz Evren "İmamoğlu'na hayırlı olsun. Üyelerle ön seçim demek İmamoğlu aday demektir. Bu yöntem için Mansur Beyin onayı alınmadı” dedi.

“ORTALIK FENA KARIŞACAK”

Evren açıklamasına "Oysa Özgür Bey anket yapacağız demişti. Meclis grubu PM MYK bypass edildi. Kısacası Ekrem beyin dediği oldu. Ortalık fena karışacak” diye konuştu.

"ÖN SEÇİM YAPILIRSA MANSUR YAVAŞ'IN TAVRI NE OLACAK?"

Gürbüz Evren açıklamasına şu ifadelerle devam etti: Çok emin olduğum, adım gibi emin olduğum bir kaynaktan aldığım bilgiyi söylüyorum. Ön seçim yöntemi Sayın Mansur Yavaş'a söylenmemiş . Mansur Yavaş'ın ön seçim hakkında kesinlikle bilgisi yok. Ne yapalım, ne şeklinde bir yöntem uygulayalım diye bir değerlendirme de yok. Mansur Yavaş'ın yakın çevresi için büyük bir hayal kırıklığı oluştu. Özgür Özel bu güne kadar 'Biz cumhurbaşkanı adayımı anketlerle belirleyeceğiz, sürekli anketler yapıyoruz, o anketler sonucunda ortaya çıkacak' Şunu biliyoruz Sayın İmamoğlu anketlerde Mansur Yavaş'ın en az 5-6 puan gerisinde çıkıyordu. Mansur Yavaş, Sayın Cumhurbaşkanı'n da önünde çıkıyordu. Dolayısı ile herkes Sayın Mansur Yavaş'ın eğer anketler dikkate alınacaksa cumhurbaşkanı adayı olacağına inanıyordu. Ama Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin, İstanbul ekibinin çok iyi çalıştığını hatta bu yakın kaynağın bana söylediği, Genel Başkan Özgür Özel'i de ikna ettikleri ve ön seçimin bir şekilde ön seçimin gündemine geldiği... Şu an merak edilen, 'Ön seçim olursa Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağı belli, ancak Mansur Yavaş'ın tavrı ne olacak?'