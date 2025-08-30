Ekrem İmamoğlu olamazsa en güçlü Cumhurbaşkanı adayı… CHP'li kurmay açıkladı

CHP Malatya vekili Veli Ağbaba, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e konuştu. Ağbaba, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olduğunun altını çizerken, “Ancak İmamoğlu aday olamazsa CHP'deki en güçlü aday Mansur Yavaş'tır” dedi.

İMAMOĞLU ADAY GÖSTERİLDİ, TUTUKLANDI

19 Mart’tan bu yana CHP’li pek çok belediyeye operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda başta İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu ve beraberinde birçok isim tutuklanmıştı. Operasyonlar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, illerde büyük mitingler düzenleyerek İmamoğlu’na destek vermişti.

ÖZEL: MANSUR BEY DE BU ŞARTLAR ALTINDA YADSINMAYACAK SEÇENEKTİR

CHP’de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Özgür Özel, dün Sözcü’ye verdiği röportajda, “Ekrem İmamoğlu ne benim ne partinin, resmen Türkiye’nin adayı oldu. Ben kendimi bir seçenek olarak tutup diğer formüllerin önünü tıkamak istemem. Mümkün olan en katılımcı, en doğru yöntemle, bu bazen illa yeniden sandık koymak değildir. Bir anket yaparsınız, seçimi kazanacak bir kişi ortaya çıkıyordur. O kişiyle seçime gider alırsınız. Mansur Bey de bu şartlar altında yadsınmayacak seçenektir” demişti.

AĞBABA: İMAMOĞLU ADAY OLAMAZSA CHP'DEKİ EN GÜÇLÜ ADAY MANSUR YAVAŞ'TIR

CHP Malatya vekili Veli Ağbaba ise TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e konuştu. “CHP’nin içerisinden Mansur Yavaş hakkında ilk kez bu kadar net konuşan isim oldu” diyen Atik konuşmada dikkat çeken detayı paylaştı. Ağbaba’nın "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur. Ancak İmamoğlu aday olamazsa CHP'deki en güçlü aday Mansur Yavaş'tır” ifadelerini Atik aktardı.