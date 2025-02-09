Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş görüşmesi başladı! Kritik ön seçim görüşmesi

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Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş görüşmesi başladı! Kritik ön seçim görüşmesi

CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş görüşmesi başladı.

CHP, cumhurbaşkanı adayını ön seçim yöntemiyle belirleme kararı alınmasının ardından, gözler 10 Şubat tarihinde gerçekleşecek Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi. Bu toplantıda, ön seçim yönergesinin görüşülüp oylamaya sunulacağı ifade ediliyor.

Toplantı öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Bu görüşmede, ön seçim süreci, aday belirleme ve takvim gibi konuların detaylı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

1 BUÇUK SAAT GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Özgür Özel, geçtiğimiz hafta ABB Başkanı Yavaş ile baş başa 1,5 saat görüşmüştü. Yavaş yaptığı açıklamalarada, ön seçim sürecine başlanmasının erken olduğunu söylemişti.

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