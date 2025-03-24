Ekrem İmamoğlu'nu paylaştı! Takipçi sayısı düştü

Ünlü isimlerin bir kısmı sessiz kalırken bir kısmı ise İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteriyor. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil destek mesajlarını yayınladı.

TAKİPÇİ SAYISI AZALDI

İmamoğlu'nu paylaşan Erbil'in takipçi sayısında bu paylaşımlar sonrasında düşüş oldu. Yasmin Erbil Ali Mahir Başarır'ın paylaşımlarına da sayfasında yer verdi.

Ünlü isim takipçi sayısındaki değişimi görünce "Takipten çıkanlar yormadığınız kendiniz çıktığınız için teşekkürler. Ben de güzel bir temizlik yapacağım" dedi.