Ekrem İmamoğlu: Sandık gelecek hepsi bitecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk TV'de Barış Pehlivan ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasına yönelik canlı yayına bağlandı.

İmamoğlu yaptığı konuşmada 'Sandık gelecek hepsi bitecek' derken, "herkesin mesleğini namuslu bir şekilde yapması için yanındayız, hukuksuzluğa uğrayan kim varsa yanındayız" dedi.

Ekrem İmamoğlu, "Cesaretimizi milletten alacağız" dedi.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun konuşması:

Cesur bir biçimde yolculuğunuza devam edeceksiniz, kanalınızın cesareti, gazetecilerin cesareti belki de Türkiye'nin en fazla ilham aldığı alanlar, mecralar. Bu yönüyle size hem demokrasimiz adına minnet duyuyoruz, Halk TV camiasına, Cafer beye, tüm duyarlı ve onurlu gazetecilere.

Zor bir dönem, hukuktan gelen gücün çok aleni istismar edilmesini yaşıyoruz, toplumun her kesimine korku salmaya çalışılan bir dönemdeyiz. Bu baskıları göğüsleyenlerden biriyim ve olmaya devam edeceğim. Hiçbir vatandaşımızın da bundan korkmaması gerekiyor.

Bugün Barış Pehlivan'a yapılan, yayından önce gözaltına alınması, gözdağı verilmesi hukuku asla temsil edemeyecek insanların kötü uygulamaları. Bu insanlar yarın öbür gün bu kararlarla, bu işlemlerle anılacak.

Bu insanlar yaptıklarıyla sadece kendileri hukukun önünde hesap vermekle kalmayacak, gelecek nesillerinin bile başını öne eğdirecekler. O bakımdan adaletsizliğin iktidar rutini haline geldiği, haksızlığın hukuksuzluğun değil bunu haber yapmanın suça dönüştüğü bir garabet içindeyiz.



Evrakta sahteciliği bu kadar net ortaya koyarken bu ülkenin savcısının, adalet bakanının bu bilirkişi hakkında soruşturma açmasını beklerim. Neden bu sahteciliği yapmış, HSK'nın harekete geçmesini beklerim. Bu yapılmıyor ama bunu haber yapan suçlu ilan ediliyor..

Senin ebatın, boyun ne, ne yapabilirsin bu millete? Üç beş gün can yakmakla ne yapacağını sanıyorsun? Ve bunları yetkili insan, en tepedeki insan seyrediyor, bir de iyilikten namustan bahsedecekler. Kimse de buna inanmaz.

Bu nedenlerle Halk TV'nin Cafer beyin, haksızlığa hukuksuzluğa uğrayan herkesin yanındayız.

İtibarımız bu kadar zedelenirken, yargı iktidarın silahı haline gelmişken güven sağlayamazsınız, ne enflasyon düşer ne ekonomi düzelir. Siz bu ülkenin başında ne kadar kalırsanız o kadar ülke yoksullaşır. Tek çözümü sandıktır, tek çözümü millettir. Sandık gelecek, hepsi bitecek.