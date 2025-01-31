Ekrem İmamoğlu savcı karşısına çıkıyor. Çifte ifade verecek…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugün saat 10.00’da adliyede ifadesi alınacak. İmamoğlu’na Akın Gürlek ve ailesine yönelik "tehdit" ve "terörle mücadelede görev alan kişileri hedef gösterme" suçları ve 'görevli bilirkişinin hedef gösterilmek suretiyle yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs' soruşturması kapsamında iki ifadesi alınacak.

İMAMOĞLU’NUN ÇİFTE SORUŞTURMADAN İFADESİ ALINACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik "tehdit" ve "terörle mücadelede görev alan kişileri hedef gösterme" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade verecek. İmamoğlu aynı zamanda 'bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişinin hedef gösterilmek suretiyle yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs' iddialarıyla yürütülen soruşturmadan da ifadesi alınacak.

ADLİYEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Adliye önünde emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı aktarıldı. Ayrıca gazeteci Rojda Altintaş, Flash Haber'e bağlanarak Adliye önünün kalabalıklaşmaya başladığını olay yerinden bildirdi.

ÖZEL'DEN VATANDAŞA ÇAĞRI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, dün gerçekleştirdiği bir açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. Özel, "Yarın ifadeye çağrılan İstanbul’un ta kendisidir" ifadelerini kullandı. Özel, vatandaşlara bugün ifadeye gelmeleri için çağrıda bulundu.

NELER OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu'na 20 Ocak Pazartesi “Ülke Politikaları Vakfı Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması" adlı bir panelde konuştuğu sırada 'tehdit ve terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek'ten soruşturma açılmıştı. Soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, Akın Gürlek hakkında İmamoğlu’nun şu sözlerine soruşturma başlatmıştı;

"Bak başsavcı sana söylüyorum. Sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de... Biz var ya senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Bunu unutma. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın, senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın. Senin zihniyetinin içinden geçen yol ve yöntemleri bu memleketin her ortamından söküp atacağız ki senin dahi yuvana, çocuklarının geleceğine huzuru temin edelim. Bizim derdimiz bu."

Aradan 7 gün geçtikten sonra İmamoğlu’na bir soruşturma daha açıldı. Bu kez İmamoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması üzerine yaptığı "Turpun büyüğü heybede" açıklamaları üzerine pazartesi günü "Turpun Büyüğü" başlıklı bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

İmamoğlu İBB, Esenyurt ve Beşiktaş belediyeleri ile kendisi hakkında yürütülen bazı soruşturmalarda bilirkişi ile ilgili söylediği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişinin hedef gösterilmek suretiyle yargı görevi yapanın etkilemeye teşebbüs edilmesi" iddiasıyla soruşturma başlattı.