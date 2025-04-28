Ekrem İmamoğlu savcı ve yargı mensuplarına seslendi

1 ayı aşkındır Silivri Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama geldi. İmamoğlu, "Yüce Türk yargısının bir avuç muhteris tarafından içine düşürüldüğü tarihinin en kötü günlerinden çıkmasını sağlayacak ilk hamle; on binlerce namuslu, onurlu, haysiyetli hakim, savcı ve yüksek yargı mensubunun alacağı adil kararlardır" dedi.

İMAMOĞLU: HAKİM, SAVCI VE YÜKSEK YARGI MENSUBUNUN ALACAĞI ADİL KARARLARDIR

İBB'ye yapılan operasyon kapsamında 'yolsuzluk' suçlaması ile İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklanmıştı. İmamoğlu, tutuklamanın ardından avukatları aracılığıyla açıklamalarına devam ediyor. İmamoğlu, savcı ve yargı mensuplarına seslendiği açıklamasında şunları söyledi:

"Yüce Türk yargısının bir avuç muhteris tarafından içine düşürüldüğü tarihinin en kötü günlerinden çıkmasını sağlayacak ilk hamle; on binlerce namuslu, onurlu, haysiyetli hakim, savcı ve yüksek yargı mensubunun alacağı adil kararlardır. Ekonomimizi, hayatımızı, umutlarımızı, geleceğimizi derinden sarsan bu hukuksuz sürecin son bulmasının yegane yolu budur. Bir siyasi hırs uğruna açlıkla ve yoksullukla imtihan edilen halkımızın feraha erebilmesinin çaresi budur. Yüce Türk milleti yargı mensuplarımız tarafından bugün gösterilecek onurlu tutum ve tavrı büyük bir minnetle vicdanında, hafızasında sonsuza dek muhafaza edecektir. “Devletin dini adalettir.” Bizi bir arada tutan, hayata güvenle bakmamızı sağlayan şey adalettir. Aziz Milletim; Ülkemizin bereketini, huzurunu ve güven duygusunu yerle bir eden bu kara günlerden bizi çekip çıkaracak olan, başta gençlerimiz olmak üzere bir bütün halinde 86 milyon vatandaşımızın azim ve kararlılığıdır. Asla kararlılığınızdan vazgeçmeyiniz, umudunuzu daima diri tutunuz. Yüce Allah milletimizi ve devletimizi korusun…"

Yüce Türk yargısının bir avuç muhteris tarafından içine düşürüldüğü tarihinin en kötü günlerinden çıkmasını sağlayacak ilk hamle; on binlerce namuslu, onurlu, haysiyetli hakim, savcı ve yüksek yargı mensubunun alacağı adil kararlardır.



Ekonomimizi, hayatımızı, umutlarımızı,… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 28, 2025

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