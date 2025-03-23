Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi'nde!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi'nde!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi.

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Gözaltına alınmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne getirilen İmamoğlu, burada ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne getirildi. Cezaevi önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bölgede hareketlilik yaşandı.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 89 şüpheliden 48'i tutuklanırken, 41'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İmamoğlu'na tutuklama kararı avukatlarına tebliğ edildi. Tutuklanan İmamoğlu ise Silivri Cezaevi'ne getirildi.

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