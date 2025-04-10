Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi'nde en çok üzüldüğü olayları paylaştı

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan teni bir mesaj paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk ve terör' soruşturmasında tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı.

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Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm;



Gözaltına alınan, tutuklanan gençlerimize yönelik kötü muamelelere,



Hatay’da depremzedelerin benim için imza vermeleri nedeniyle konteynerlerden çıkarılmalarına,



Protestolara destek verdiği için şehidimizin, bizlere emanet olan çocuğunun… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 10, 2025

İşte Ekrem İmamoğlu'nun o mesajı:

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Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm; Gözaltına alınan, tutuklanan gençlerimize yönelik kötü muamelelere, Hatay’da depremzedelerin benim için imza vermeleri nedeniyle konteynerlerden çıkarılmalarına, Protestolara destek verdiği için şehidimizin, bizlere emanet olan çocuğunun KYK yurdundan atılmasına, Kadıköy’de bıçaklanarak hayatını kaybeden güzel çocuğumuz Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesine, Ucuz yumurta için bile oluşan uzun kuyruklara çok üzüldüm.

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