Ekrem İmamoğlu Silivri'den meydan okudu!

Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu X hesabından açıklama yaptı.

"BİZ, ÜLKEMİZİ KALKINDIRMAYI VAAT EDİYORUZ"

İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Biz, ülkemizi kalkındırmayı vaat ediyoruz. Milletimizi, gençleri, emeklileri, iş arayanları ve iş kurmaya çalışanları gözeten bir Türkiye hayal ediyoruz. Üretmek isteyenin önünü açan, tarlasında bereket isteyenin duasına karşılık bulduğu bir ülke istiyoruz.

Ekrem İmamoğlu’ndan 1 Temmuz çağrısı: Saraçhane’yi bir kez daha umutla dolduralım

"MUHALİF OLAN HERKESİ HAPSE ATMAK İSTEYENLERİN TAM KARŞISINDAYIZ"

Gerçek politikaların üretildiği, insanların ihtiyaçlarının karşılandığı, gençlerin umudunun arttığı bir Türkiye bizim vaadimiz. Üretilen politikaların sadece kâğıt üstünde kalmadığı, hayatımızın her alanına dokunduğu bir düzen kurmak istiyoruz. Her gün milletiyle kavga eden, Yargıyı eğip büküp, muhalif olan herkesi hapse atmak isteyenlerin tam karşısındayız. Her konuda savcı kesilen değil, her konuda halkın yanında duran bir yönetim istiyoruz.

“Dostum” diyerek bir fotoğraf karesi için başka ülke liderlerinden medet uman değil; dik duran, milletinden güç alan, saygın bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Demokrasinin, adaletin, Anadolu irfanı ve erdeminin maneviyatına yaslanan bir ülke, bir devlet, bir hükümet vaat ediyoruz.