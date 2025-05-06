Ekrem İmamoğlu Silivri'den meydan okudu

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu düzenlenecek miting ile ilgili bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu şunları söyledi:

Selam olsun;

"Tam Bağımsız Türkiye" için mücadele eden Deniz'lere

"Nehirden Denize Özgür Filistin" diyenlere

Kör karanlık hücrelerde vatan sevgisiyle dolup taşanlara

Gençliğin gür sesini haykıranlara

Hukuksuzluğa ses çıkaranlara

Fikri hür, vicdanı hür olanlara

Tüm dostlara,



Bu… pic.twitter.com/ARS4z5X2lh — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 6, 2025

Selam olsun; "Tam Bağımsız Türkiye" için mücadele eden Deniz'lere "Nehirden Denize Özgür Filistin" diyenlere Kör karanlık hücrelerde vatan sevgisiyle dolup taşanlara Gençliğin gür sesini haykıranlara Hukuksuzluğa ses çıkaranlara Fikri hür, vicdanı hür olanlara Tüm dostlara, Bu meydan nice mitinglere, gösterilere şahit oldu, sesler seslere karıştı, sloganlar sloganlara.

Ama her zaman zulme meydan okudu Beyazıt.

Şimdi de meydan okuyacak. Bu davet bizim; Beyazıt Meydanı 7 Mayıs 20.30