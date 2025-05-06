Ekrem İmamoğlu Silivri'den meydan okudu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu Silivri'den meydan okudu

Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, yarın düzenlenecek miting ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu düzenlenecek miting ile ilgili bir paylaşım yaptı.

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İmamoğlu şunları söyledi:

Selam olsun; "Tam Bağımsız Türkiye" için mücadele eden Deniz'lere "Nehirden Denize Özgür Filistin" diyenlere Kör karanlık hücrelerde vatan sevgisiyle dolup taşanlara Gençliğin gür sesini haykıranlara Hukuksuzluğa ses çıkaranlara Fikri hür, vicdanı hür olanlara Tüm dostlara, Bu meydan nice mitinglere, gösterilere şahit oldu, sesler seslere karıştı, sloganlar sloganlara.

Ama her zaman zulme meydan okudu Beyazıt.

Şimdi de meydan okuyacak. Bu davet bizim; Beyazıt Meydanı 7 Mayıs 20.30

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