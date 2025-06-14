Ekrem İmamoğlu sınava girecek gençleri de unutmadı

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Ekrem İmamoğlu sınava girecek gençleri de unutmadı

15 Haziran'da yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı ile ilgili tutuklu Ekrem İmamoğlu bir paylaşım yaptı.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 15 Haziran 2025 günü Liselere Geçiş Sınavına girecek gençlere hitaben bir paylaşım yaptı. İmamoğlu paylaşımında "Ben sizin yeteneklerinizi, kapasitenizi, çalışkan ve dürüst bir nesil olduğunuzu çok iyi biliyorum." dedi.

İmamoğlu'nun açıklamasında şunları söyledi:

"Sevgili Çocuklar, (Artık gençlerimiz diyeceğim)

Liselere Geçiş Sınavı heyecanı yaşayacaksınız. Çok çalıştınız, şimdi derin nefes alın, rahat ve sakin olun, eminim ki elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız!

Ben sizin yeteneklerinizi, kapasitenizi, çalışkan ve dürüst bir nesil olduğunuzu çok iyi biliyorum.

Çok başarılı olacaksınız!
Ülkemiz ve dünyamız için çok güzel işler yapacaksınız!
Sizler tarih yazacaksınız!

Hepinizi çok seviyorum!
Hepinizi çok kucaklıyorum!
Her şey çok güzel olacak!

Ekrem İmamoğlu"

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