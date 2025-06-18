Ekrem İmamoğlu şok edecek bir gelişmeye daha hazır olsun! Rasim Ozan Kütahyalı uyardı

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Ekrem İmamoğlu şok edecek bir gelişmeye daha hazır olsun! Rasim Ozan Kütahyalı uyardı

Rasim Ozan Kütahyalı, YouTube kanalında 19 Mart’ta başlayan ve 23 Mart’ta İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla sonuçlanan sürecin ardından şimdi de İBB avukatlarının tutuklanabileceğini iddia etti.

19 Mart’ta başlayan süreç ile birlikte 23 Mart’ta tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluların avukatları hakkında Rasim Ozan Kütahyalı, dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Kütahyalı, “İmamoğlu soruşturmasında zaten İmamoğlu hariç herkes itirafçı oldu. Net söyleyeyim isim vermiyorum ama o 19 Mart soruşturmasında örgüt mensubu avukatlar var. Bunlar müvekkili lehine değil. Müvekkili konuşmadan mesajlar atıyor. Murat Ongun'un attığı mesajı da Fatih Keleş'in attığı mesajı da avukatları attı. İki tip avukat var. Birinci tip avukat 19 Mart soruşturması bir müvekkilini kurtarmaya çalışan korumaya çalışan ve müvekkilinin en az ceza yemesini ya da mümkünse tahliye edilmesini savunan avukat. İkincisi bunu önemsemeyen ve tamamen siyasal bir mücadele böyle bir örgütsel mücadele. Bak ben şunu söyleyeyim, 30 ila 40 arası avukat da bu soruşturma kapsamında örgüt mensubu diye tutuklanırsa şaşırmam.” dedi.

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