Ekrem İmamoğlu sonrası CHP planı Türkiye’yi sarsacak! Ankara’nın derin yazarı Erdoğan’ın asıl amacını açıkladı

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin, Ankara’nın derin yazarlarından Fehmi Koru’dan çarpıcı analiz geldi. Koru, Erdoğan’ın asıl planının “CHP’nin kapatılmasını da içeren kapsamlı bir plan” olarak tanımlaması dikkat çekti.

ERDOĞAN’IN ASIL PLANINI AÇIKLADI

Ankara’nın derin yazarı ve Karar gazetesinde köşe yazarlığı yapan Fehmi Koru’dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin olay olacak değerlendirmelerde bulundu. Koru’nun değerlendirmesinde Erdoğan’ın asıl planını açıkladı. Kuru’nun köşesindeki bölüm şu şekilde;

“AKP Genel Başkanı da olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarım yüzyılı bulan siyasi deneyimi göz önünde tutulduğunda, yönetimde yer alanların kaç gündür yaşananları öngörememeleri düşünülemez. Acaba yaşananlar, İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın el değiştirmesini aşan daha ileri bir planla ilgili olmasın?

"CHP’NİN KAPATILMASINI DA İÇEREN KAPSAMLI BİR PLAN?"

Eş-zamanlı olarak CHP kurultayının iptali süreci başlatılmışken, ilçe belediye başkanları teker teker gözaltına alınan yeni kadrosu da terörle ve yolsuzlukla ilişkilendirilerek CHP’nin kapatılmasını da içeren kapsamlı bir plan? Kuşkum, bayağı yüksek bir fatura için daha ileri hedefler bulunması gerekeceğini düşünmemden kaynaklanıyor."

NELER OLMUŞTU?

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ön seçim öncesi şafak baskını ile sabah saatlerinde gözaltına alınmıştıştı. İmamoğlu için ‘yolsuzluk’ ve ‘kent uzlaşısı’ iddialarıyla soruşturmalar açılmıştı. İmamoğlu için Başsavcılık dosyasında ‘suç örgütü lideri’ tanımlanması yer almıştı. 4 günlük gözaltı süreci sonrası mahkeme, İmamoğlu’nun ‘yolsuzluk’ suçlamasında tutuklanmasına, ‘kent uzlaşısı’ soruşturmasında ise adli kontrol kararı olmaksızın serbest bırakılmasına karar vermişti. İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da bulunduğu Silivri Cezaevi’ne getirilmişti.