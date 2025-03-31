Ekrem İmamoğlu soruşturmasında bomba iddia! Görevine son verildi...

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, İBB soruşturmasında aralarında İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın da bulunduğu 8 şüpheli hakkında serbest bırakılmasına karar verdi. Karar sonrası Hakim Uğur Yeşildal hakkında soruşturma açıldı. Yeşildal'ın sulh ceza hakimliği görevine son verildiği öne sürüldü. Genel yetkili hakim olarak atandı.

8 ŞÜPHELİYİ SERBEST BIRAKTI VE GÖREVDEN ALINDI İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “örgüt üyeliği”, “rüşvet almak” ve “rüşvet vermek” gibi ağır suçlamalarla tutuklanmaları talep edilen 8 şüpheli hakkında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararında, aralarında İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın da bulunduğu şüphelilere yönelik suçlamalara ilişkin somut delil bulunmadığı, suçun vasfı gereği tutuklamanın son çare olması gerektiği ve kaçma ile delil karartma şüphesinin bulunmadığı belirtildi.

Hakim Uğur Yeşildal’ın kararının ardından hakkında soruşturma açıldığı ve Adalet Komisyonu kararıyla sulh ceza hakimliği görevine son verildiği iddia edildi. Genel yetkili hakim olarak getirildiği öne sürüldü.

GÜNAYDIN: SEN MİSİN BUNU YAPAN?

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da X hesabındaki bomba iddiasında; “İstanbul’da bir Sulh Ceza Hakimi, 23 Mart 2025 tarihinde verdiği bir kararla, savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edilen 8 kişiyi, delil yetersizliği gerekçesiyle, talebin aksine adli kontrol kararıyla serbest bırakıyor. Sen misin bunu yapan? Önce kararı veren hakim Adalet Komisyonu kararıyla sulh ceza hakimliğinden alınarak genel yetkili hakim yapılıyor. Ardından yapılan itiraz neticesinde, sözü edilen 8 kişiden 4’ü hakkında tutuklama kararı veriliyor” demişti.