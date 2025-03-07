Ekrem İmamoğlu startı 4 yıl önce verdi! Nedenini duyan şaşıp kaldı!

CHP’de ön seçimde tek aday olarak yarışacak olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Nefes gazetesindeki röportajında yer almayan bir detayı yazar Aytunç Erkin paylaştı. Erkin, “‘hazırlık yapmaya başladınız mı?’ sorusuna İmamoğlu’nun yanıtı önemliydi. Çünkü; dört yıl önce çalışmaya başladıklarını söyledi” dedi.

İMAMOĞLU: DÖRT YILDIR ÇOK YOĞUN BİR BİÇİMDE ÇALIŞIYORUZ

Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, dünkü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu röportajına ilişkin haberde yer almayan bir soruyu bugünkü köşe yazısında dile getirdi. Erkin, Genel Yayın Yönetmeni İsmail Şahin’in “Erken seçim diyoruz. Bir hazırlık yapmaya başladınız mı? Ekonomistler, işte mimarlar, sosyologlar… Bir ekip oluşturdunuz mu şu anda? Ya da oluşturuyor musunuz?” sorusun yönelttiğini belirtti. İmamoğlu’nun verdiği cevaba dikkat çeken Erkin’in yazısındaki bölüm şu şekilde;

“İmamoğlu’nun yanıtı önemliydi. Çünkü; dört yıl önce çalışmaya başladıklarını söyledi:

“Dört yıldır çok yoğun bir biçimde çalışıyoruz bu konuda. Çünkü ben ülkesi adına sorumluluk hisseden birisiyim. Benim bu gündemim Beylikdüzü’nden önce de vardı. İstanbul’a hazırlanırken de İstanbul’a göreve başladığım andan itibaren de Türkiye meselelerine çok yoğun eğilen sistemlerimiz, mekanizmalarımız vardı. Başlı başına İstanbul Planlama Ajansı bile yani kendi içerisinde inanılmaz bir zenginliğe kavuştu. Biz ülkemizin meselelerini 20’nin üstünde başlıkta ele alan bir mekanizmaya çalışıyoruz. Ben ne yazık ki üzülerek söylüyorum. 2023 seçimlerinden önce bu birikimlerimizi aktaracak sağlıklı ortam ve zamanı bulamadık.”