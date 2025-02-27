Ekrem İmamoğlu tarihi konuşmasına başladı! Gel, Seç, Tarihe Geç”

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı sıfatıyla bulunacağı, "Gel, Seç, Tarihe Geç” Ön Seçim Toplantısı CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılımıyla Ankara'da gerçekleşiyor.

"DİPLOMAM OLMADI YİNE ÇEVREME MÜDAHALEYE BAŞLADILAR"

İmamoğlu'nun tarihi kanuşması öncesinde Beykoz Belediyesi Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına ilişkin sert ifadelerde bulundu. İmamoğlu, "Diplomam olmadı yine çevreme müdahaleye başladılar. Bu sabah aylardır bize yaşatılan 'utanç verici' uygulamalardan birini yaşadık. Beykoz'da daha önceden belediye başkanlığı yapmış Başkan Alaattin Köseler'e sabah 4'de ev baskını yapmak nedir? Bu nasıl bir öfkenin yansımasıdır. Bu yansımanın nedeni, bir hafta öncesine dayanıyor. Beykoz Belediyesi'ne gelip belge istediler, savcının bundan haberi yoktu. Doğal olarak imzası da yoktu. Barkodtan hiçbir şey ulaşılamadı. Belli ki bu olmayınca çok öfkelendi." dedi.

"BİR ÇİFT MAVİ GÖZ GİBİ KARARLIYIZ"

Ön seçime ilişkin çağrıda bulanan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Tarihin en büyük hezimetini yaşayacaklar. Birkaç sene çabuk geçer. Karışılarında 'pes edecek insanlar var' sanıyorlar. Asla 'pes etmek' yok. Onlara 'güle güle' demeyi dört gözle bekliyorum. Tarihimizin önemli kavşağındayız. Siyaseti dizayn edemeyecekler. O sandık milletin önüne gelecek. 1923 yılının ruhuyla kavuşacağız. CHP umutsuzluğunu artık üzerinden attı. Artık yola çıkma zamanı. Ey halkım Türkiye'yi değiştir. Bu yolda hep birlikteyiz. Biz değiliz, millet var. Bu yolda ben üstüme düşeni bir never sorumluluğunda yol arkadaşımla birlikte çıkıyorum. Bu yolda birlikte olduğum için çıkıyorum. Bu yolda dalga dalga büyüyeceğiz. Bu yolda tüm bedelleri birlikte göğüsleneceğiz. Bir çift mavi göz gibi kararlıyız.Anlayışımız 'insanı yaşat ki devlet yaşasın'. Üyelerimizin çizdiği yol ile adımlarımızı atacağız. Millet ne derse o olur. Memleketin dört bir yanına dağılacağız. Türkiye'yi ayağa kaldıracak iktidarı kuracağız. Yükü omuzlamanın vakti gelmiştir. "

"BEN GİTSEM NE OLACAK; GÖRMÜYORLAR ŞU SALONDA VE DIŞARIDA KAÇ TANE 'İMAMOĞLU' VAR"

Aday belirleme sürecinde iktidarın rahatsızlığını dile getiren İmamoğlu, "Rakibimiz büyük bir panik yaşıyor. Çünkü kendilerini rakipsiz gördüler. Aday belirleyeceğimiz için ve bu süreci gördüklerinden dolayı korkuyorlar. Siyasi yasak ve kayyum ile yenemeyecekler. Sanıyorlar ki halkın partisini mahkeme yolları ile durdurabilecekler. CHP 'halkın' kendisidir. Ekrem İmamoğlu'da bu halkın evladıdır. Milletin elinden alamazsın. İmamoğlu'nu alacaklar sanıyorlar. Görmüyorlar şu salonda ve dışarıda kaç tane 'İmamoğlu' var. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız 'herkes'tir. Ben gitsem ne olacak. İmamoğlu 'ben demez, biz der' unutmayın. En iyi şekilde sandığı milletin önüne getireceğiz. " ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE SEÇİLMİŞLERİN DEĞİL, ATANMIŞLARIN SİSTEMİ OLDU"

Erdoğan'a seslenen İmamoğlu, "Türkiye hukuk devleti olmaktan uzaklaştı. Milletin iradesi zayıfladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkeyi kendi başına yönetemedi. Türkiye seçilmişlerin değil, atanmışların sistemi oldu. Bu ülkede savcıların isimleri çok konuşuluyorsa büyük sorun vardır. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum; Bu iktidar içinde büyük sorundur. Millet bu yetkiyi size verdi. Bu ülke atanmışlar tarafından yönetilemez. Türkiye seçilmişlerin iradesi olmalı" şeklinde konuştu.

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