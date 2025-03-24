Ekrem İmamoğlu tepkisi! Google geri adım atmak zorunda kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu tepkisi! Google geri adım atmak zorunda kaldı

Ekrem İmamoğlu hakkında alınan tutuklama kararının ardından Google'ın yaptığı değişiklik tepki çekince Google geri adım atmak zorunda kaldı. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe dün tutuklandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçici tedbir olarak görevden alındığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 no sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

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GOOGLE HEMEN DEĞİŞTİRDİ!

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından da Google, arama motoruna Ekrem İmamoğlu yazılması ile arama yapılması durumunda Ekrem İmamoğlu hakkında bilgilendirme metninde "İBB Başkanı" ifadesini kaldırıp yerine "İş insanı ve eski Beylikdüzü Belediye Başkanı" yazması dikkat çekmişti.

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GOOGLE'DAN GERİ ADIM!

Bu konuda gelen tepkilerin ardından Google geri adım atmak zorunda kaldı. Google, İmamoğlu'nun "İBB Başkanı" unvanını geri getirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun ismi Google'da aratıldığında yeniden "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ifadesi çıkıyor.

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