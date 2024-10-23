Ekrem İmamoğlu: ‘’Teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz’’

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Ekrem İmamoğlu: ‘’Teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz’’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada; "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısını kınıyorum. Teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz’’ dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden TUSAŞ’ta yaşanan terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısını kınıyorum. Teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.”

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