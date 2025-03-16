Ekrem İmamoğlu Trabzon'da 'turpun büyüğünü' gösterdi

Bir vatandaşın kendisine turp uzatması üzerine Ekrem İmamoğlu, "Bak Cumhurbaşkanı vatandaş sana Karadeniz'den turpun büyüğünü gösteriyor. O da Ekrem'in yanında. Turpun büyüğü burada. Onun da heybesinde varmış" diye konuştu.

İmamoğlu, Faroz Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen iftarda orucunu balıkçılarla birlikte açtı. İmamoğlu, iftarın ardından 99 yaşındaki anneannesi Emine İnan’ı, Akçaabat Yıldızlı Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da yaptığı halk buluşması kalabalık bir mitinge dönüştü.

İmamoğlu konuşmasına "Karadeniz’in hırçın dalgaları kadar cesur, çalışkan ve güçlü Karadenizli vatandaşlarım, benim can hemşehrilerim hepinize selam olsun. Trabzon’dan Rize’ye, Gümüşhane’ye, Bayburt’a, Giresun’a, Ordu’ya, Samsun’a, Artvin’e selam olsun" diye başladı.

TURPUN BÜYÜĞÜNÜ GÖSTERDİ

İmamoğlu'na 'Ceketi çıkar, kolları sıva' tezahüratı Trabzon'da da devam etti. Trabzon'da İmamoğlu'nun ayrıca kasket de takması istendi. İmamoğlu, bu isteğe kayıtsız kalmayarak yurttaşları kasket ile selamladı.

"BENİ BU KOLTUĞA OTURTAN MUSTAFA KEMAL' ATATÜRK'ÜN CUMHURİYETE YÜKLEDİĞİ MİSYONDUR"

Hayalinde Şenol Güneş'in yeri olduğunu anlatan İmamoğlu "Tabii ben de her Trabzonlu gibi iyi bir Trabzonsporluyum. Trabzonsporlu olmak benim çocukluk hayalimde, Trabzonspor'un tribünlerde olmak değildi. Trabzonsporlu olmak, ben açıkçası Şenol Güneş'in yerine göz dikmiştin. Onun yerine kaleci olacaktım Allah nasip etmedi ama başka bir şeyi nasip etti sevgili dostlarım. 31 yaşında Trabzonspor'a yöneticilik yaptım benden büyük futbolcu vardı. Daha sonra Allah nasip etti Trabzonspor basketbol takımının kurucularından oldum, başkan yardımcılığını yaptım. Ve yine buradaki bütün spor ve kültür yaşamıyla ilgili bir gençlik hayatım oldu. Bu arada Fatih Tekke'ye yöneticiyken sporcumuz ve kaptanımız olan Fatih Tekke'ye de Trabzonspor'un başında başarılar diliyorum. " dedi.

"BENİ BELEDİYE BAŞKANI YAPAN DUYGUNUN ADI TÜRKİYE CUMHURİYETİ'DİR"

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları:

"Burada doğdum büyüdüm ve İstanbul'da, dünyanın en güzel yerinde, dünyanın en büyük, en ulu şehrinde belediye başkanlığı yapıyorum. Bunun işte bu bahsettiğim yolculuğun kahramanı kim biliyor musunuz? Kahramanlık duygusu nedir biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu'nu, Akçaabat'ın Cevizli köyünden, Pazarkapı Mahallesi'ne, Trabzon'dan Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan İstanbul'a götürerek, İstanbul'da dünyanın en güzel şehrinde belediye başkanı yapan duygunun ve ruhunun adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Beni o koltuğa oturtan Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’e yüklediği misyondur."

"YOKSULUN ÜSTÜNE BASA BASA ZENGİNLEŞME DERDİNDELER"

Keşke devletin bütün yöneticilerinde aynı iyiliği, aynı vicdanlı duruşu görebilsek. Türkiye bugün zor durumda. Milletin iyiliğini, birliğinin düşünüldüğünü göremiyoruz, düşünmüyorlar. Yoksulun üstüne basa basa zenginleşme derdindeler. Bir avuç insanla ilgileniyorlar. Ülkenin doğal kaynaklarını çarçur etme peşindeler. Emeklinin ikramiyesinden ne kadar kısarım da cebimi doldururum bakış açısı içindeler. Emekliye verdikleri üç kuruş ikramiyede var. Yetimin rızkında ne yazık ki küçüklerin ekmeğinde onlar iyiliği sevmiyorlar. İyiliğe kötü bakıyorlar vicdana düşmanlık yapıyorlar. Doğayı, suyu sevmiyorlar. Toprağa, doğayı, suyu talan ediyorlar. Onlar aslında bu cennet vatandan uzaklaştılar milletten uzaklaştılar.

"NEDEN İŞSİZLİK EN ÇOK BURADA YOĞUN"

23 yıldır bu ülkeyi yönetenlere soruyorum. Bu Karadeniz'de, Samsun'dan, bakın Samsun kocaman bir şehir. Bir buçuk milyona yakın nüfusu var. Artvin'e, Rize'den Giresun'a, Trabzon'dan Ordu. Bu kadar cennet bir parça niçin işsizliğin en yoğun olduğu illeri oluyor? Niçin gençler buradan koşarak, kaçarak gidiyor? Niçin sadece emekliler o da geçinebilmek için buralara geliyorlar. Karadeniz'in gençleri, çiftçisi, esnafı niçin ayakta duramıyor? Bakın bunların hepsine derinlemesine bakacağız. Bir avuç insan niçin zenginleşiyor? Karadeniz'in gençleri, çocukları, yaşlıları, engelleri, kadınları, erkekleri niçin zor durumda? Yatırım yok. Bunların umurunda değil, refah yok. Milletin refahı bunların derdi değil. Karadeniz'in kaynaklarını bile peşkeş çekiyorlar. Trabzon'un, Rize'nin, Giresun'un derelerini, HES projeleriyle kurutuldu. Uzungöl'ü, Ayder'i ne yazık ki stratejik planlayamadılar. Artvin'in ormanlarını, Bayburt'un vadilerini, maden şirketlerini teslim ettiler. Ne toprağı işlediler, ne suyu yönettiler. Bu kadim ülkenin en güzel tabiatını perişan ettiler. Perişan etmeye devam ediyorlar. Sevgili dostlarım işte. Işte tam da bu yanlışlar karşısında dimdik ayakta duruyoruz. Ve çözüm üretiyoruz. Bakın buradan size peşinen söz veriyorum. Sadece Karadeniz'de. Tüm Türkiye'de tabiatımızı mahveden projelere izin vermeyeceğiz. Ormanlarımızı köstebek yuvasına çeviren doğamızın dengesini bozan projeleri. Iptal edeceğiz. Suyu, kamu yararına yöneteceğiz. Suyun özelleştirilmesini engelleyeceğiz. Yağmur suyu hasadı projeleriyle şehirlerde büyük tasarruflar sağlayacağız. Tarımsal sulamada verimsiz sistemleri kaldıracağız.