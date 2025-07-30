Ekrem İmamoğlu: Ülkemizin devrime ihtiyacı var

Soruşturmalar kapsamında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından eğitimdeki sorunlara dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

ATATÜRK'ÜN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim alanına yönelik sözlerini hatırlatan İmamoğlu, "Atatürk biliyordu: 'Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.' Bir milletin kalkınması ve ilerlemesi ancak eğitimle mümkündür" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bir eğitim devrimine ihtiyacı olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, "Türkiye’de artık ücretsiz ve kaliteli eğitim değil; ücretli ve kalitesiz bir eğitim var. Devlet okulları hızla etkisini kaybediyorken, ailelerin bütçelerini zorlayan özel okullar giderek artıyor" dedi.

"HİÇBİR AİLE ÖZEL OKULA GÖNDERMEK ZORUNDA KALMAYACAK"

Eğitimdeki sorunları sıraladıktan sonra İmamoğlu, "Tüm bunlar kamu hizmeti olması gereken eğitimi, bir sektör olarak gören anlayışın sonucudur" ifadelerini kullanarak "Biz bu gidişe dur diyeceğiz! Milletimizin iradesiyle yönetime geldiğimizde, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında eğitim yeniden bilimsel, demokratik, eşit, erişilebilir, kapsayıcı, yenilikçi, çağdaş, kamusal ve parasız olacak. Artık hiçbir aile, çocuğunu özel okula göndermek zorunda kalmayacak" dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk biliyordu: “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.” Bir milletin kalkınması ve ilerlemesi ancak eğitimle mümkündür.

Bugün de aynı noktadayız; ülkemizin bir eğitim devrimine ihtiyacı var.

Türkiye’de artık ücretsiz ve kaliteli eğitim değil; ücretli ve kalitesiz bir eğitim var.

Devlet okulları hızla etkisini kaybediyorken, ailelerin bütçelerini zorlayan özel okullar giderek artıyor.

Kreş pahalı, anaokulları ise katkı payı uygulaması yüzünden artık ücretli.

Devlet okullarında kırtasiyeden kıyafete, ulaşımdan yemeğe ve içme suyuna, kaynak kitaplardan okulun temel ihtiyaçlarına kadar her şey aileler için maddi bir yük.

Üniversitede barınma imkanları yetersiz, öğrencilerin burs ya da kredi adı altında sunulan desteklerle geçinebilmesi mümkün değil.

Tüm bunlar kamu hizmeti olması gereken eğitimi, bir sektör olarak gören anlayışın sonucudur.

Biz bu gidişe dur diyeceğiz! Milletimizin iradesiyle yönetime geldiğimizde, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında eğitim yeniden bilimsel, demokratik, eşit, erişilebilir, kapsayıcı, yenilikçi, çağdaş, kamusal ve parasız olacak.

Okul öncesinden üniversiteye kadar eğitimi tamamen ücretsiz hale getireceğiz.

Kırtasiye, kitap, ulaşım, yemek, içme suyu gibi temel ihtiyaçlarda devlet okullarındaki tüm giderleri kaldıracağız.

Okullarımızın ve öğrencilerimizin ihtiyaçları için okul bütçeleri oluşturacağız.

Devlet yurtlarının kapasitesini artıracak; burs ve kredi imkanlarını iyileştireceğiz.

Ve en önemlisi; artık hiçbir aile, çocuğunu özel okula göndermek zorunda kalmayacak!

Biz evlatlarımıza ve ailelere ücretsiz, nitelikli, bilimsel ve çağdaş bir eğitim sistemini armağan edeceğiz!"