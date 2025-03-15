Ekrem İmamoğlu vatandaşa sesleniyor... Adaylık turunda Ankara'da...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ön seçim kapsamında Ankara'da konuşma gerçekleştiriyor. İmamoğlu, gençlerden gelen istek üzerine çeketini çıkararak gömleğinin kollarını sıvadı. İmamoğlu konuşmasında Erdoğan'a "Yenileşme ve gençleşme zamanı geldi. Hayatında, siyasetinde kuralı budur. Vakti dolanlar, pili bitenler gider. Zaten dönemi doldu. Yaşı geçti. Ama bir 'Ekrem' ağrıları başladı" dedi.

"BU KÖTÜLÜĞÜ YAPANLARA EN GÜZEL CEVABI MANSUR YAVAŞ BAŞKANIMIZ VERDİ"

Ekrem İmamoğlu konuşmasında Mansur Yavaş'a selamlarını ileterek, "Cumhuriyet bu kentte kuruldu ama bu başkenti parsel parsel satmaya kalktılar. Ankaralılar onlara en güzel cevabı verdi.Bu cevabı hem 2019’da ve 2024’te bu kötülüğü yapanlara en güzel cevabı Mansur Yavaş başkanımız verdi. Ona sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum" ifadeleri ile başladı.

BİR 'EKREM AĞRILARI' BAŞLADI."

İmamoğlu, Erdoğan'a seslenerek 'Ekrem' göndermesinde bulundu. İmamoğlu, "Bunların vakti doldu. Şimdi yenileşme ve gençleşme zamanı. Değişme zamanı geldi. Hayatında, siyasetin de kuralı budur. Vakti dolanlar, pili bitenler gider, öyle değil mi? Zaten dönemi doldu. Yaşı geçti. Bir 'Ekrem ağrıları' başladı." şeklinde konuştu.

"ÜLKE SARAY'DAN DEĞİL, MECLİS'TEN YÖNETİLSİN İSTİYORUZ"

Saray aklını eleştiren İmamoğlu, "Aynı kötü akıl, aynı bozuk zihniyet, bütün milletimizin, Büyük Meclisimizi hiçe sayan bir rejimi bu ülkenin başına bela etti. Devlet kurumlarını tek adama bağladı. Kuvvetler ayrılığını, en büyük güvencemizi ortadan kaldırdılar. Ankara’yı ve Türkiye’yi fiilen meclissiz bıraktılar. Bu ülke Saray'dan değil, Meclis'ten yönetilsin istiyoruz. Meclis milli iradenin temsilcisidir" dedi.

Milletten kaçanlara korku olacağız. Ön seçimde her kullandığınız oy ile Saray'dakine ders vereceğiz. Sandığa gelerek 'O sandıktan ve mühürden kaçamayacaksın' diyeceğiz.

CHP'nin birinci parti olduğundan bugüne kadar yargı baskısı altında. 3 Belediye Başkanı'nı gözaltına aldılar. Başkan'ların özgürlükleri için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Haksızlığa kim uğruyorsa onun için mücadele edeceğiz. Sandıkta yenemedikleri ve bundan sonra yenemeyecekleri Atatürk'ün partisi CHP'ye diz çöktürmek istiyorlar. Yılmıyor, korkmuyorum ve bir adım dahi geri atmayacağım.

İmamoğlu'na kumpas kurmak istiyenlere sesleniyorum; dönüşü olmayan yola giriyorlar. Bu tarihi uyarıyı Ankara'da yapıyorum. Bu ülkeyi karıştırmaya hazırlanıyorlar. Tek amaçları; 23 Mart İmamoğlu'nu ön seçimde seçtirmemek. İmamoğlu'nu hatta hapse atmaya kadar bahsediyorlar köşe yazılarında. Burası 'muz cumhuriyeti' değil.

Diplomamı konuşuyorlar, gittim ifademi verdim. Vatandaşın olmayan diploma ile ilgili tek bir sözü yok. Bu akıl yarın sizin olmayan tapulu malınıza çöker. Dertleri kendi koltukları. CHP'liler boyun eğmez. Yaşadığım müddetçe milletin çıkarlarının yanında durmaya devam edeceğim.

Bileklerim burada sağlamdır, bükemezsiniz. Bu bilekler 4 kez sizin bileklerinizi büktü. 5’inciyi bükerek sizi eve yollayacak.

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